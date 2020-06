Zwei der neun Gebäude verfallen völlig : So geht es mit den ehemaligen Botschaften in Bonn weiter

Die ehemalige Residenz von Indonesien an der Straße Im Hag 24 wurde abgerissen. Dort entsteht das Neubauprojekt Palais Rodderberg. Foto: Michael Wenzel

Bad Godesberg Die internationalen Diplomaten sind schon lange in Berlin, aber neun ehemalige Botschaften in Bad Godesberg stehen immer noch leer. Besonders schlimm sehen die ehemaligen Vertretungen von Somalia und Nepal aus. Sie verfallen völlig.



Nur im Schneckentempo nimmt die Zahl ehemaliger Botschaften in Bad Godesberg ab, die seit mehr als zwei Jahrzehnten leer stehen. Aktuelles Beispiel ist die frühere Vertretung von Jugoslawien an der Mehlemer Schlossallee, die in den vergangenen Wochen abgerissen wurde. Auf dem 5400 Quadratmeter großen Grundstück der früheren Botschaft entstehen in naher Zukunft die „Schlosshöfe Mehlem“ nebst Vollsortimenter. Fleißig saniert beziehungsweise neu gebaut wird in den beiden ehemals indonesischen Immobilien in Friesdorf und Mehlem. Kurz vor der Fertigstellung befindet sich die Ex-Botschaft Indonesiens in der Bernkasteler Straße 2, die nach einer Komplettsanierung künftig für Büros genutzt werden soll.

In der früheren indonesischen Residenz, Im Hag 24, die abgerissen wurde, entsteht zurzeit der Neubau eines Wohnhauses mit acht Eigentumswohnungen, Keller und Parkgarage – das so genannte Palais Rodderberg. Die einstigen diplomatischen Immobilien des Inselstaates Indonesien waren vor knapp drei Jahren im Rahmen einer Versteigerung in Köln von der Westdeutschen Grundstücksauktionen AG erfolgreich verkauft worden. Die Versteigerung der ehemaligen Botschaft in Friesdorf brachte einen Erlös von 1,05 Millionen Euro ein, der Verkauf der früheren Residenz rund 1,1 Millionen Euro.

Immobilienmakler: "Ich hab's einfach aufgegeben"

An diesen Beispielen zeigt sich einmal mehr, dass es sich bei den Grundstücken ehemaliger Botschaften geradezu um Filetgrundstücke im Stadtbezirk Bad Godesberg handelt. Jemand, der sich in diesem Metier besonders gut auskennt, ist der Bonner Immobilienmakler Wieland Münch, der in den vergangen 20 Jahren so manche Botschaft vermarkten konnte. Für diese Tätigkeit benötigt man einen langen Atem und sehr gute Kontakte. Doch es gibt auch Fälle, wo selbst Münch das Handtuch werfen musste. Vor drei Jahren stellte er beispielsweise seine Bemühungen für eine Vermarktung der Ex-Botschaft von Somalia im Villenviertel ein. „Ich hab’s einfach aufgegeben“, berichtet er resigniert. Das Problem: Ein afrikanischer Staat, der eigentlich nur noch auf dem Papier steht. Seriöse Ansprechpartner: Fehlanzeige. Ergebnis: Das Haus verfällt, Schimmel ist von außen sichtbar, fehlende Fenster wurden verbarrikadiert.

Ähnlich verwahrlost ist auch die frühere Residenz Nepals, die sich übrigens direkt gegenüber dem gerade entstehenden „Palais Rodderberg“ Im Hag befindet. Der einstige Swimmingpool im Garten ist kaum noch zu erkennen, das Gebäude mit Traumblick aufs Rheintal nur noch ein Schatten einstigen Glanzes. „Zu den ehemaligen Botschaften der Länder Somalia und Nepal liegen aktuell weder dem Stadtordnungsdienst noch dem Bauordnungsamt Beschwerden vor.“ Auch zur Zukunft der Liegenschaften hat die Stadt keine aktuellen Informationen. „Bisher gab es keine Anzeichen, dass die Gebäude verkauft oder vermietet werden sollen“, teilt das Presseamt der Stadt Bonn mit.

Verfällt zusehends: Ex-Botschaft von Somalia in der Hohenzollernstraße12. Foto: Michael Wenzel

Es tut sich nichts

Die Probleme beim Verkauf ehemaliger Botschaften sind komplex wie die Beispiele von Syrien, Ungarn und Südafrika zeigen. Mal ist es ein jahrelanges Hin und Her von Zuständigkeiten verschiedener Behörden wie im Falle Ungarns. Oder aber aktuelle politische Entwicklungen wie der Krieg in Syrien, verbunden mit entsprechenden EU-Sanktionen, ziehen einen möglichen Verkauf der Ex-Botschaft in der Rheinaue stark in die Länge. Drei Fälle übrigens, wo eigentlich die Käufer bereits feststehen. „Die potentiellen Käufer sind in diesen Fällen den Ländern bekannt“, konstatiert Münch. Doch es tut sich – nichts.

„Spitzenreiter“ sind Iran und Südafrika Neun Länder haben noch nicht verkauft 21 Jahre nach dem Berlin-Umzug sind es immer noch neun Länder, deren ehemalige Botschaftsimmobilien in Bad Godesberg leerstehen. Im Falle des Iran und Südafrikas sind es sogar noch jeweils zwei Immobilien aus Diplomatenzeiten, deren Zukunft weiterhin ungewiss ist: Irans Botschaft an der B9 (Godesberger Allee 133) ist wegen der prominenten Lage an der früheren „Diplomatenrennstrecke“ vermutlich der bekannteste Leerstand. Auch die ehemalige iranische Botschaftsresidenz in Muffendorf (Elfstraße 40) steht weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Im Falle Südafrikas ist es die Ex-Botschaft in Plittersdorf (Auf der Hostert 3) sowie die frühere Residenz in der Rüdigerstraße 20 in Mehlem. Die weiteren Länder: Algerien (Rheinallee 23-24), Ungarn (Turmstraße 30-34), Kamerun (Plittersdorfer Straße 115), Nepal (Im Hag 15), Nigeria (Vulkanstraße 69), Somalia (Hohenzollernstraße 12), Syrien (Andreas-Hermes-Straße 5).