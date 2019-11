Polizei fahndet nach geflohenem Täter : Seniorin bei Handtaschenraub in Bad Godesberg verletzt

Bad Godesberg Erneut ist einer Seniorin in Bad Godesberg die Handtasche geraubt worden. Beim Versuch, ihre Tasche festzuhalten, stürzte die 88-Jährige und verletzte sich.

Am Dienstagnachmittag ist eine 88-jährige Frau auf der Friedrichallee in Bad Godesberg ausgeraubt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise, die zur Ergreifung des flüchtigen Täters führen könnten.

Die 88-Jährige sei gegen 16.25 Uhr zu Fuß in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs gewesen, als sie unvermittelt von einem Unbekannten attackiert wurde. Laut den Polizeiangaben näherte sich der Mann von hinten und riss an der Handtasche, die die Seniorin um die Schulter gehängt hatte. Die 88-Jährige hielt ihre Tasche zunächst noch fest, stürzte jedoch und verletzte sich dabei. Dann soll der Täter zu Fuß in Richtung Kronprinzenstraße geflohen sein. Ein von ihm mitgeführtes Fahrrad, ein violett-farbenes Herrenrad der Marke Peugeot, ließ er vor Ort zurück. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort. Dann wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.