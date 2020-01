Generalprobe für den RoboCup : Schüler zeigen selbst programmierte Roboter in Bad Godesberg

Nachwuchstüftler: Linus (von links), Timon und Jorin vom Rescue-Team TIJOLIN zeigen ihren Roboter. Foto: Daniele Vogt/Daniela Vogt

Bad Godesberg Bei der Generalprobe für den „RoboCup“ im Deutschen Museum sind 20 Teams dabei. Bei dem Wettbewerb präsentieren elf- bis 19-jährige Schüler ihre selbst programmierten Roboter. Und messen sich in der Katastrophenhilfe und im Fußball.



Es sind verästelte Kreuzungen und Rampen, die der Roboter überwinden muss, um in das Gebäude zu kommen. Dabei stehen ihm diverse Hindernisse im Weg. Das Ziel: Der Helfer muss schwarze und silberne Bälle finden und sie sicher in eine Sammelzone bringen. Was sich anhört wie ein Computerspiel, ist in Wirklichkeit eine Disziplin bei der Generalprobe zum RoboCup Junior.

„Rescue Line“ nennt sich diese Herausforderung, bei der die von Schülern programmierten, autonomen Roboter einen Beitrag zur Katastrophenhilfe leisten. Und tote und überlebende Opfer – eben die schwarzen und silbernen Bälle – retten müssen. In der zweiten Disziplin wurde es sportlich. „Soccer 1-1“ stand auf dem Programm. Bei diesem Wettbewerb sind zwei Roboter die Akteure, die auf einem kleinen Fußballfeld spielen. Und das nach klassischen Kickerregeln.

20 Teams von fünf Schulen

RoboCup Junior in Magdeburg Sonderausstellung im Deutschen Museum Die Generalprobe gilt als Vorbereitung für den Qualifikationswettbewerb, der im Februar in Sankt Augustin stattfindet. Wer sich dort durchsetzt, nimmt am 20. Deutschen RoboCup Junior teilt. Dieser wird Ende April in Magdeburg durchgeführt. Die Generalprobe findet alljährlich im Deutschen Museum, Ahrstraße, statt. Dort ist außerdem bist zum 23. Februar die Experimentierausstellung „Ist das möglich?“ zu sehen. Sie besteht aus fünf Modulen mit interaktiven Elementen, die sich thematisch mit industriellen Materialien und ihren meist überraschenden Eigenschaften beschäftigen. Höhepunkt ist eine große Quizshow.

Die Generalprobe zum RoboCup Junior, an der elf- bis 19-jährige Nachwuchsprogrammierer teilnahmen, fand am Sonntagnachmittag im Deutschen Museum statt. In diesem Wettbewerb werden die Jugendlichen spielerisch an die Bereiche künstliche Intelligenz und autonome mobile Systeme herangeführt. Außerdem arbeiten alle in Teams zusammen. 20 Teams von fünf Schulen waren in dem Museum an der Ahrstraße dabei und erprobten ihre Arbeiten, die sie in den vergangenen Monaten erstellt haben.

Einige Teams treten schon seit mehreren Jahren an. Jan-Niklas und Lukas zum Beispiel waren bereits zum dritten Mal dabei. „Der Reiz ist es, Roboter und Programmierung immer weiter zu entwickeln“, erzählte Lukas. Das Programmieren haben sich die beiden Schüler selbst beigebracht. Komplett zufrieden waren die beiden Neuntklässler allerdings nicht. Der neue Lichtsensor und die Kamera seien noch nicht optimal, war sich das Duo einig. Allerdings blieben ja immerhin noch drei Wochen Zeit. Und bei der Generalprobe müsse schließlich – genau wie beim Theater – auch mal etwas schief gehen. Das Team „TIJOLIN“ nimmt erstmals am Wettbewerb teil. Seit September haben Timon, Jorin und Linus an ihrem Roboter gebaut. Die Drei basteln jeden Freitag in der Robotik-AG an der CJD Christophorusschule Königswinter. Linus und Jorin sind sich sicher: „Wir machen weiter.“ Keiner könne sich vorstellen aufzuhören. Es mache einfach Freude. Ein Wermutstropfen: Das Umfahren eines Hindernisses hat nicht so gut geklappt, so das Trio. Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen: Zügig diskutierten die Jungen erste Lösungswege.

Beide Disziplinen bieten alltagstaugliche Anwendungen