Experten referieren : So klappt das Busfahren mit Rollator in Bonn

So klappt das Busfahren mit Rollator in Bonn

Bad Godesberg Die Stadtwerke Bonn und Polizei informieren am Rollatortag NRW und bieten praktische Übungen für Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind.

Der Rollator gibt den Menschen ein Stück Freiheit zurück, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind. Trotzdem wagen sich viele Betroffene nicht, Bus und Bahn zu benutzen, weil sie sich unsicher fühlen. Unter dem Motto "Einsteigen bitte" boten 22 Kommunen am Rollatortag NRW die Gelegenheit zum Üben am Objekt. Auf dem Theaterplatz beantworteten Mobilitätsfachfrau Ute Schlömer von den Stadtwerken Bonn und neun Auszubildende der Verkehrsbetriebe Fragen und halfen bei den ersten Schritten.

Eine Menge Tipps hatte auch Lydia Rick vom SWB-Team bekommen. "Früher habe ich mich immer auf die Notsitze gesetzt, aber da hat man so wenig Halt", sagte sie. "Man kann einfach den Rollator abstellen und sich auf den Sitz vor den Türen setzen." Dass man dort nicht immer, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, Platz macht, erlebte Bibigul Ansary. "Die Leute stehen nicht auf oder sagen, setz dich auf deinen Rollator!" In diesem wie vielen anderen Fällen, in denen Hilfe gebraucht wird, sollten sich die Betroffenen an den Fahrer wenden, sagte Schlömer und meinte: "Mobilitätseingeschränkte Menschen haben bei der Sitzplatzwahl immer Vorrang."