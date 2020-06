Promi-Lokal in Bonn ist abgerissen : Restaurant Cäcilienhöhe in Muffendorf ist Geschichte

Cäcilienhöhe

Die Cäcilienhöhe am Goldbergweg, so die offizielle Adresse seit 1965, ist keine Straßenbezeichnung, sondern der Name für einen schön gelegenen Aussichtspunkt oberhalb von Muffendorf. Seit fast 150 Jahren diente an dieser Stelle das Hotel-Restaurant „Cäcilienhöhe“ gastronomischen Zwecken. Am 24. April 1870 wurde dem Muffendorfer Johannes Monschau eine Konzession zur Führung einer Schankwirtschaft erteilt. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg ließ die damalige Besitzerin Emma Bruns das Hotel erneut umbauen und erweitern. Mitte der 60er Jahre wurde das Gebäude noch einmal erheblich erweitert, unter anderem mit einer Terrasse in Hanglage. 1966 übertrug der Besitzer, der Fabrikant Josef Lubig, die gastronomische Leitung des Hauses Ernesto Murro aus Sardinien. So schätzte insbesondere Kanzler Konrad Adenauer Ernestos „Tortellini a la Crema.“ Am 1. November 1982 übernahm Bruno Pierini das Haus, der zuvor eine Pizzeria auf dem Heiderhof betrieben hatte. Damit begann die Ära „Da Bruno“, in der sich zahlreiche Bonner Spitzenpolitiker ein Stelldichein gaben.