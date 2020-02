Ersatzverkehr zwischen Bornheim-Sechtem und Bonn-Mehlem : RB48 hält wegen Störung auf der Strecke nicht in Bonn

Bonn Wegen einer technischen Störung halten Züge der Linie RB48 derzeit nicht in Bonn. Aus Wuppertal kommend enden die Fahrten in Bornheim-Sechtem. Bis Bonn-Mehlem fahren ersatzweise Busse.

Wie der Betreiber National Express am Montagmorgen bekanntgab, enden die Züge der Linie RB48 aus Wuppertal kommend vorzeitig in Bornheim-Sechtem, anstatt bis zur finalen Station nach Bonn-Mehlem weiterzufahren. Züge in die entgegengesetzte Richtung würden in Sechtem starten, so National Express weiter.