Aussterbendes Handwerk : Ralf Wolber ist einer der letzten Schuster in Godesberg

BAD GODESBERG Ralf Wolber ist seit dem 16. Lebensjahr Schuster. Er führt das Familiengeschäft in Bad Godesberg mit 70-jähriger Tradition und sagt: „Ich werde arbeiten, bis der Deckel zugeht.“

Es gibt nicht mehr viele ihrer Zunft. In Bad Godesberg mit seinen 13 Ortsteilen sind es gerade mal fünf Schuster, bei denen man noch neue Absätze und Sohlen bekommt. So wie bei „Karl-Heinz Wolber & Sohn“ in dem weiß verklinkerten Eckhaus hinter der Fronhofer Galeria. Ralf Wolber (51) schustert hier schon seit seinem 16. Lebensjahr, als er seine Ausbildung beim Onkel im väterlichen Betrieb begann, den er 2008 übernahm. Vater Karl-Heinz Wolber stand ihm – solange es die Gesundheit zuließ – weiterhin unterstützend zur Seite.