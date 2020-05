Festnahme in Bad Godesberg : Quad-Dieb flieht vor Polizei und bedroht Beamte

Bonn Als die Polizei am Donnerstagabend in Bad Godesberg einen Quad-Fahrer anhalten wollte, fuhr dieser den Beamten auf dem Gefährt davon. Auf seiner Flucht bedrohte er die Polizisten.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 34-Jährigen festgenommen, der ein Quad gestohlen haben soll und zuvor vor den Beamten davongefahren ist. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19 Uhr auf der Friesdorfer Straße ein verdächtiger Fahrer mit seinem Quad auf. Bereits in der Nacht zuvor war das Fahrzeug aufgefallen und sollte angehalten werden, weil der Verdacht bestand, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Dies gelang jedoch nicht.

Auch am Donnerstagabend reagierte der Fahrer nicht. Laut Polizeiangaben forderten die Beamten den Verdächtigen auf, anzuhalten, dieser flüchtete jedoch trotz lauter Rufe und mehrfacher Aufforderungen. In einer kleinen Gasse in der Weißenburgstraße in Richtung Promenadenweg blieb der Verdächtige schließlich stecken, weil das Quad nicht an den dortigen Verkehrspollern vorbeipasste.