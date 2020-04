Schwere Verletzungen : Suche nach stark alkoholisiertem Mann in Bonn geht weiter

Bonn Die Polizei Bonn sucht weiter nach einem stark alkoholisierten Mann. Der 29-Jährige sei schwer verletzt und war am Donnerstagabend aus einem Rettungswagen entkommen. Seitdem wird er vermisst.

Die Polizei sucht weiter nach einem stark alkoholisierten Mann aus Bonn, der seit Donnerstagabend vermisst wird. Beamte hatten mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach dem mutmaßlich in Lannesdorf wohnenden Mann bis in den frühen Freitagmorgen hinein gesucht. Der 29-Jährige wurde bisher aber noch nicht gefunden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Nun gebe es nicht mehr so viele Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte.