Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Plittersdorf : Polizei ermittelt nach Vandalismus in Bad Godesberger Schule

Am Sonntag wurde in die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg eingebrochen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg ist es am Sonntag zu einer Rauchentwicklung und einem erheblichen Sachschaden gekommen. Die Polizei geht derzeit von einem Einbruch und Vandalismus aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Die Polizei wurde am späten Sonntagabend gegen 22.20 Uhr zur Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in der Hindenburgallee in Bad Godesberg gerufen. Ein Zeuge hatte dort zunächst eine Rauchentwicklung beobachtet.

Vor Ort fand die Polizei eine eingeschlagene Tür, überlaufende Wasserbecken und eine Verrauchung vor. Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand binnen kürzester Zeit gelöscht. Das Gebäude wurde daraufhin belüftet.

Auf einer Toilette wurden die Wasserbecken mutwillig verstopft, sodass diese übergelaufen sind. Die Polizei geht von einem Einbruch mit erheblichem Sachschaden aus. Genaue Angaben zum Ausmaß konnten am Abend noch nicht gemacht werden.

Foto: Ulrich Felsmann Am Sonntag wurde in die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg eingebrochen.

Foto: Ulrich Felsmann Am Sonntag wurde in die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg eingebrochen. zurück

weiter