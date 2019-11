Pflegeheim in Bad Godesberg. : Stiftung finanziert eine Palliativpflegerin im Wohnhaus Emmaus

Bad Godesberg Die Hospiz-Stiftung Düker Wolckenhaar finanziert eine Sterbebegleiterin im Wohnhaus Emmaus. Die Stiftungssumme soll ihre Stelle für zehn Jahre sichern.

Weil die beiden keine Kinder hatten, die sich im Alter um sie kümmern konnten, beschlossen sie gemeinsam, ins CBT-Wohnhaus Emmaus einzuziehen. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielte, dass es in dem Pflegeheim eine Hospizschwester gibt. Bewohner können daher bis zum Ende ihres Lebens in einem vertrauten Umfeld bleiben. Im Emmaus kümmert sich derzeit Schwester Lancy um die Sterbenden. „Die Ordensschwester ist ausgebildete Krankenschwester und hat eine palliative Weiterbildung“, sagt Einrichtungsleiterin Susanne Littfinski. Die in Indien geborene Pflegerin arbeitet zur einen Hälfte als reguläre Pflegekraft und zur anderen Hälfte als Sterbebegleiterin. Sie kann die letzten Stunden eines Menschen an dessen Bett verbringen und ihm zusprechen. Außerdem darf sie durch ihre spezielle Ausbildung etwa Schmerzmittel verabreichen, was normalen Pflegern nicht erlaubt ist.