Foodsharing, Zero Waste, Slow Food : Pennenfelder Stadtteilkonferenz informiert rund um die Umwelt

In kleiner Runde gibt Stephan Herpertz von der Verbraucherberatung in der Johannes-Rau-Schule Tipps zum Energiesparen. Foto: Jakub Drogowski

Pennenfeld Bei der Pennenfelder Stadtteilkonferenz drehte sich diesmal alles um die Umwelt. Initiativen wie foodsharing, Zero Waste oder Slow Food boten Teilnehmern Workshops und Vorträge.

Um Umwelt und Nachhaltigkeit drehte sich am Samstag alles in der Johannes-Rau-Schule. An der vierten Pennenfelder Stadtteilkonferenz beteiligten sich zahlreiche Initiativen und Organisationen wie foodsharing, Zero Waste, Slow Food oder Climate Reality mit Infoständen, Workshops und Vorträgen. Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung wie immer vom Quartiersmanagement. Finanzielle Unterstützung gab es durch die Caritas-Kampagne „vielfalt – viel wert“.