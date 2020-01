Vertrauliche Unterlagen in Blauer Tonne : Anwohner in Bad Godesberg finden Patientenakten im Müll

Anwohner haben Patientenakten in der frei zugänglichen blauen Tonne gefunden, die sowohl ihnen als auch dem Arzt zur Verfügung steht. Foto: Benjamin Westhoff

BAD GODESBERG Anlieger haben Rezepte, Diagnosen und Listen in der Blauen Tonne einer Hausgemeinschaft gefunden, die auch von einem Bad Godesberger Arzt genutzt wird. Nun ermittelt die Kassenärtzliche Vereinigung gegen den Mediziner. Der hat für den Vorfall nur eine Erklärung.



Wer einen Arzt aufsucht, setzt nicht nur darauf, dass der in Sachen Diagnostik und Behandlung den richtigen Weg einschlägt. Er vertraut auch darauf, dass seine Patientenakte sicher verwahrt und im Anschluss ordnungsgemäß entsorgt wird. Ein Mediziner aus Bad Godesberg aber hat dieses Vertrauen seiner Patienten enttäuscht. Anwohner haben sensible Unterlagen in einer frei zugänglichen Blauen Tonne entdeckt, die sowohl dem Arzt als auch den Anliegern zur Verfügung steht. Und das schon mehrfach.

Es ist alles dabei: Rezepte und Diagnosen, Blutbildauswertungen und Listen – allesamt mit Namen und Adressen der Patienten. „Das erste Mal ist es uns im Sommer 2019 aufgefallen“, beschreiben die Anwohner. Dann häuften sich die Vorfälle, in denen sensible Daten gut sichtbar in der Tonne lagen. Zwischenzeitlich habe man versucht, den Mediziner anzusprechen. Ohne Erfolg. Nun haben die Anlieger die Kassenärtzliche Vereinigung Nordrhein (KVNo) über den Fall informiert und ihr die gefundenen Unterlagen übergeben.

Eine Frage des Datenschutzes Patientendaten sind besonders zu schützen Das Vorgehen des Arztes bedeutet einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Daten von Patienten seien besonders zu schützen, teilt Daniel Strunk, Sprecher der NRW-Datenschutzbeauftragten Helga Block, auf GA-Anfrage mit. Patientenunterlagen dürften niemals im Altpapier oder Hausmüll landen. Das gelte auch für Haftnotizen oder sonstige Unterlagen mit personenbezogenen Daten, die im Praxisbetrieb anfallen. „Es empfiehlt sich, grundsätzlich alles zu schreddern“, sagt Strunk. Doch nicht nur der Datenschutz sei relevant. Gelangten die Daten in die Hände von unbeteiligten Dritten, liege ein „strafbewehrter Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht“ vor. Geschah alles versehentlich und dem Verantwortlichen fällt der Verstoß auf, muss er die betroffenen Personen benachrichtigen und sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde melden, „wenn das Risiko hoch ist“, beschreibt Strunk. Man prüfe dann, ob der Verantwortliche auf die „Datenpanne“ richtig reagiert habe und ob weitere verwaltungsrechtliche Maßnahmen erforderlich seien. Darüber hinaus könnte laut Strunk eine hohe Geldbuße anfallen.⇥jab

Auch die Ärztekammer wird eingeschaltet

Dort wird der Fall nun „gründlich aufgearbeitet und ein möglicher Verstoß gegen das Vertragsarztrecht überprüft“, so KVNo-Sprecher Christopher Schneider. Darüber hinaus werde man die zuständige Ärztekammer informieren, „da die Wahrung ärztlicher Dokumentationen grundsätzlich unter das ärztliche Berufsrecht fällt“. Sollte ein Verstoß vorliegen, „können seitens der KV Nordrhein Rügen, Geldbußen bis hin zu zulassungsrelevanten Sanktionen veranlasst werden“, erklärt Schneider. Außerdem könnten weitere berufsrechtliche Konsequenzen seitens der Ärztekammer drohen.

Doch wie werden Patientenakten überhaupt ordnungsgemäß entsorgt? Auf jeden Fall muss der Datenschutz garantiert und das Patientengeheimnis gewahrt werden, erläutert Schneider. „Wir empfehlen daher unseren Mitgliedern, entsprechende Unterlagen beziehungsweise Datenträger in verschlossenen Behältnissen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen unmittelbar zu entsorgen.“ Wie häufig Patientenakten unrechtmäßig entsorgt werden, kann Schneider nicht sagen. Denn: „Konkrete Zahlen liegen uns nicht vor.“ Nur soviel: „Nach unseren Informationen sind solche Fälle sehr selten.“ Im Sommer hatte es in Bad Godesberg allerdings bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben. Eine Passantin hatte damals Patientenakten in einem Container gefunden.

Zuständig ist die NRW-Datenschutzbeauftragte

Der Bad Godesberger Arzt kann sich den Vorfall nur so erklären: In seine Praxis sei eingebrochen worden, so der Mediziner auf GA-Anfrage. Die Täter hätten einige Kartons mitgenommen. Er vermutet, dass sie die Unterlagen entsorgt haben. Warum mehrfach Rezepte, Diagnosen und Co. gefunden wurden? Es habe einen Einbruch gegeben, aber er könne nicht sagen, wie oft die Unterlagen weggeschmissen wurden, so der Mediziner, der die Tat wohl nicht angezeigt hat. Zumindest liegt bei der Polizei keine Anzeige vor, so ein Sprecher auf GA-Anfrage.