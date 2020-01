Pfarrer gestalten Karnevalsgottesdienst : Ökumene in der Christuskirche

Plittersdorf „Die Ökumene in Bad Godesberg ist ausbaufähig“, meinte Pfarrer Edward Balagon im GA-Interview.

Nach Einschätzung seines protestantischen Kollegen Oliver Ploch lässt er zu Beginn des neuen Jahres Taten folgen. Gleich zwei Mal ist er am Wochenende in der Christuskirche, Wurzerstraße 31, zu Gast.

Am Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr gestaltet Balagon erstmals zusammen mit Pfarrer Ploch den Karnevalsgottesdienst der Fidelen Burggrafen. In der heiteren Dialogpredigt loten beide aus, was es bedeutet, am Rhein Heimat zu finden und bei Gott zu Hause zu sein.