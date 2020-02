Parkprobleme in Schweinheim : Waldkrankenhaus will neues Parkhaus bauen

Daniel Siepmann zeigt den Blick auf den Parkplatz: Dort, wo derzeit noch Autos stehen, soll das Parkhaus gebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Schweinheim 266 Autos sollen in dem neuen siebenstöckigen Parkhaus am Waldkrankenhaus unterkommen. Spätestens im nächsten Jahr soll das vier bis fünf Millionen Euro teure Gebäude in Betrieb genommen werden.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Rund um das Waldkrankenhaus herrscht ein immenser Parkdruck. Zwar stehen (kostenpflichtige) Parkplätze auf und neben dem Gelände zur Verfügung. Diese aber reichen nicht aus, sagt Daniel Siepmann, kaufmännischer Direktor der Bonner Johanniter-Kliniken. Die Lösung: Auf dem Grundstück an der Waldstraße 73 soll ein Parkhaus errichtet werden. Und zwar auf dem bestehenden Parkplatz, in unmittelbarer Nähe des Krankenhaus-Haupteingangs. Das lässt sich die Johanniter GmbH einiges kosten. Laut Siepmann schlägt der Neubau mit vier bis fünf Millionen Euro zu Buche.

266 Autos sollen in dem siebenstöckigen Neubau auf 14 Ebenen unterkommen. Bei 80 wegfallenden Stellplätzen bedeutet das ein Plus von 186. Hinzu kommen nach Angaben von Sprecher Michael Forst voraussichtlich zehn Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 60 überdachte Fahrrad- und rund 20 Motorradstellplätze. Insgesamt haben die Geschosse eine Fläche von 45 000 Quadratmetern. Das Parkhaus wird komplett barrierefrei errichtet und rund um die Uhr geöffnet sein. Regen und Schnee sollen den Besuchern künftig nichts mehr anhaben können: So ist geplant, einen wettergeschützten Zugang zum Haupteingang zu schaffen.

Die Zahl der ambulanten Patienten steigt stetig

Doch warum ist es überhaupt notwendig, das Parkhaus zu errichten? Nicht nur Patienten, deren Angehörige und Freunde kommen mit dem Auto zur Waldstraße, so Siepmann. Neben dem Krankenhaus seien auch die Kurzzeitpflege, das Hospiz, eine Kita, die Strahlentherapie und die Notfallpraxis Teil des Gesundheitscampus. Deren Mitarbeiter und Besucher seien ebenfalls auf freie Stellplätze angewiesen. Genau wie Wanderer, Ausflügler und Familien, die den Eingang zum Stadtwald nutzen.

Hinzu kommt, so Siepmann, dass die Zahl der ambulanten Patienten stetig steigt. Seit 2003 beobachte man diese „Wanderung von stationär zu ambulant“. Das habe Zuwächse zwischen fünf und 15 Prozent zur Folge. So wurden im vergangenen Jahr 13 083 Patienten vollstätionär behandelt, die ambulanten Fallzahlen lagen bei 31 322. „Das hat einen Parkdruck aufs Umfeld zur Folge“, stellt Siepmann fest.

Auch die Zahl der Mitarbeiter spielt eine Rolle. 556 Personen waren nach Auskunft von Forst im vergangenen Jahr im Waldkrankenhaus beschäftigt. Diese versucht man laut Siepmann mit verschiedenen Angeboten – darunter Jobticket, E-Bike-Ladestationen und vielen Fahrradabstellplätzen – dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Darüber hinaus „haben sich bereits Fahrgemeinschaften zwischen Kollegen gebildet“, betont der kaufmännische Direktor.

Die Verwaltung steht dem Vorhaben positiv gegenüber

Ein kleines Problem gibt es noch: Denn das Parkhaus soll etwas größer werden, als auf dem Baugrundstück erlaubt. Dennoch steht die Verwaltung dem Vorhaben positiv gegenüber und beabsichtigt die Baugenehmigung zu erteilen. „Durch das Parkhaus werden die angrenzenden Wohngebiete durch Fremdparker entlastet“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage, mit der sich die Bezirksvertretung in ihrer nächsten Sitzung an diesem Mittwoch beschäftigt. Daher sei eine Überschreitung der Baugrenzen vertretbar.

Gibt es grünes Licht, soll schnellstmöglich mit den Arbeiten begonnen werden, sagt Siepmann. Ein Generalunternehmer wird für den Neubau verantwortlich sein, die „Bauzeit liegt bei sieben bis zwölf Monaten“, sagt Siepmann. Er hofft, dass das Parkhaus im besten Fall noch in diesem, auf jeden Fall aber im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden kann.