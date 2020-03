Rauchentwicklung : Mutmaßlicher Einbruch in Gesamtschule in Bad Godesberg

Am Sonntag wurde in die Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg eingebrochen. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Sonntag kam es zu einer Rauchentwicklung in der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bonn. Die Polizei geht derzeit von einem Einbruch aus.



Am späten Sonntagabend wurde die Polizei gegen 22.20 Uhr zur Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in der Hindenburgallee in Bad Godesberg gerufen. Ein Zeuge hatte dort zunächst eine Rauchentwicklung beobachtet.

