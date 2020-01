Brandursache noch unklar : Feuerwehr löscht brennenden Sendemast in Muffendorf

Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr einen brennenden Sendemast in Muffendorf löschen. Foto: Ulrich Felsmann

Muffendorf In den frühen Morgenstunden brannte gegen 4.45 Uhr am Goldbergweg in Muffendorf ein Sendemast. Die Kriminalpolizei ermittelt nun über die derzeit noch unbekannte Brandursache.



