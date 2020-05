Ungewöhnlicher Ausritt in Mehlem : Mit dem Lama durch die Natur

Ungewöhnlicher Ausritt in Mehlem

Mehlem Ein Spaziergang mit Andentieren fördert laut Angelika Mengden die Entspannung. Die Mehlemerin setzt auf tiergestützte Therapie und bietet am Rodderberg Wanderungen mit Lamas an.

Total unsicher fühlte sich Janine Vietze im ersten Augenblick, als sie mit ihrer Freundin Nicole Peschel zum ersten Mal auf die Lamas zuging. „Wir wussten einfach nicht, wie die reagieren und was man da tun muss“, beschrieb die junge Frau das Gefühl, das die meisten empfinden, wenn sie zum ersten Mal die Weide von Angelika Mengden in Mehlem betreten. „Das legt sich, wenn die Besucher sich ihr Lama für die Wanderung aussuchen. Manchmal sucht sich das Lama auch seinen Menschen aus“, beschrieb Mengden das Kennenlernen von Mensch und Tier vor den Wanderungen.

„Wann man nachher wieder bei der Weide ist, kann man nicht immer ganz genau sagen“, so Mengden. Das nämlich hängt vom Zusammenspiel mit den tierischen Mitwanderern ab, das sich individuell entwickelt. „Wenn wir die Weide verlassen, sage ich von vorneherein, dass wir für die ersten 150 Meter unter Umständen auch mal 20 Minuten brauchen“, sagte sie schmunzelnd. Grund zur Frustration ist das nicht, sondern eher normal. „Lamas sind nicht nur Herden- und Fluchttiere, sondern auch Distanztiere“, erklärt die staatlich anerkannte Erzieherin. Deshalb brauchen sie eine Weile, um sich an den einen oder die beiden Menschen zu gewöhnen, die da mit ihnen spazieren gehen.

„Wir waren in fünf Minuten da“, beschrieb Vietze ihren persönlichen Ablauf der ersten Strecke der Lamawanderung, die sie von Peschel zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Die beiden hatten die eineinhalbstündige Tour mit den wollenen Vierbeinern in vollen Zügen genossen. „Das Naturerlebnis ist viel intensiver, weil man sehr auf die Tiere achtet und auf das, was ihre Aufmerksamkeit erregt“, sagte Peschel. Vietze ergänzte: „Es gibt Dinge, die man gar nicht gesehen hätte, wenn das Lama nicht stehengeblieben wäre und nachgelauscht oder hingeguckt hätte. Das war unglaublich entspannend.“