Nächtlicher Einbruch in Bad Godesberg : Mann hatte bei der Festnahme gestohlene Gitarren noch bei sich

Symbolbild. Foto: picture alliance / Daniel Maurer/Daniel Maurer

Bad Godesberg Am frühen Samstagmorgen nahm die Polizei in Bad Godesberg einen Mann fest, der eine zuvor gestohlene Gitarre bei sich trug. Ein weiterer Verdächtiger wurde kurz darauf ebenfalls in Gewahrsam genommen.



Ein Anwohner hatte am frühen Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr beobachtet, wie mutmaßlich zwei Männer die Scheibe des Musikgeschäftes „Musik Baum“ in der Plittersdorfer Straße einschlugen und dann aus der Auslage Gitarren entwendeten. Darauf alarmierte er die Polizei.

Als wenn wir nicht schon genug Probleme im Moment hätten!🤮 Samstag Morgen 3:30 Uhr Einbruch. Bin im Laden räume auf... Gepostet von Norfried Baum am Freitag, 20. März 2020