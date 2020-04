Polizei sucht Zeugen : Männer rauben Taxifahrer in Bad Godesberg aus und fliehen

Bad Godesberg Am Freitagabend haben zwei bislang unbekannte Täter in der Bad Godesberger Innenstadt einen Taxifahrer ausgeraubt. Danach flohen sie unerkannt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend in der Bad Godesberger Innenstadt einen Taxifahrer ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, wartete der 64-Jährige in seinem Taxi gegen 21.55 Uhr auf dem Taxistellplatz auf der Moltkestraße, als zwei Männer an sein Fahrzeug herantraten. Einer der Männer habe die Fahrertür geöffnet, die Herausgabe von Bargeld verlangt und unvermittelt mit einem Schlagstock auf den 64-Jährigen eingeschlagen. Der zweite Täter sei in das Taxi eingestiegen und habe den Innenraum durchsucht.