Kommentar zu Bonner Schwimmbädern : Bürger müssen anpacken

Meinung Bad Godesberg Das Kurfürstenbad wieder zu eröffnen, ist eine gute Sache, meint GA-Redakteurin Ayla Jacob. Jetzt sind die Bürger des Stadtbezirks gefragt. Der erste Schritt wird die Erarbeitung eines Konzeptes sein.

Die Idee, das Kurfürstenbad als Bürgerbad wieder zu eröffnen, ist charmant. Denn so könnten die Bad Godesberger selbst dafür sorgen, dass es in ihrem Bezirk wieder ein öffentliches Hallenbad gibt. Was nicht nur für Sport- und Freizeitschwimmer, sondern auch für Schüler eine große Erleichterung wäre. Die ersten Schritte in Richtung Bürgerbad sind bereits getan: Ein zu diesem Zweck gegründeter Förderverein hat den Impuls gegeben. Nun möchte das Team – mit Unterstützung des „Netzwerks Bürgerbäder“ – ein Konzept erarbeiten.