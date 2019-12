Theater in Bonn : Der Esel erzählt die Weihnachtsgeschichte im Kleinen Theater

Bad Godesberg Das Kleine Theater in Bad Godesberg wagt bei seinem Kinderstück zur Adventszeit einen Perspektivwechsel. Denn im Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte stehen Engel und Esel, die erzählen.

Pünktlich zu Nikolaus widmet sich das Kleine Theater in Bad Godesberg auch den jüngsten Theaterbesuchern mit einem musikalischen Weihnachtsspiel. „Die Weihnachtsgeschichte, erzählt vom Engel und vom Esel“: So sehen die Zuschauer die Begebenheiten rund um die Geburt Christi mal aus einer anderen Perspektive.

Ein eingeschnappter Engel sorgt für Lacher

Seine Sicht auf die Dinge ist allerdings eine etwas andere. So ist ihm beispielsweise die recht schwere, hochschwangere Maria vor allem in Erinnerung und sein Wunsch nach Futter und Schlaf nach der langen Reise. Doch auch so mancher spaßiger Kommentar kommt ihm über die Lippen: „Holla, die Waldfee! Den Hirten hast du aber einen ganz schönen Schreck eingejagt!“ Das hört der sensible und – wenn es um die Beschreibung des neugeborenen Jesus geht – recht rührselige Engel gar nicht gern und ist richtig eingeschnappt. Weitere lustige Einfälle begeistern das Publikum wie beispielsweise der Stern von Bethlehem, der eher wie eine Rakete daherkommt, oder auch die Verwechslung von Myrrhe (Engel) und Möhre (Esel).