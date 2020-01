Bürgerinitiative übte Kritik : Streit um Neubau an der Kennedyallee in Bonn

Streit um Neubau an der Kennedyallee in Bonn

So soll das Neubau-Projekt an der Kennedyallee aussehen. Foto: gerchgroup

Plittersdorf Der Bonner Planungsausschuss hat den Weg frei gemacht für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung beim Bau an der Kennedyallee 62-72. Eine Bürgerinitiative kritisierte zuletzt das abrupte Vorgehen der Stadt.

Der Bonner Planungsausschuss hat den Weg frei gemacht für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zum neuen Bebauungsplan eines Grundstücks an der Kennedyallee 62-72. Die letzte Entscheidung in der Sache obliegt allerdings der Bezirksvertretung Bad Godesberg, die am 5. Februar tagt. Wie berichtet, plant die Postbank zum Anfang nächsten Jahres aus dem Bürohaus im Ortsteil Plittersdorf in die im Bau befindliche Zentrale am „Neuen Kanzlerplatz“ umzuziehen (früher: Bonn-Center).