Siebengebirgsschule in Bad Godesberg : Junge Gründer setzen auf Klimaschutz

Bad Godesberg Die Schüler haben einen Preis der Allianz-Umwelthilfe gewonnen, weil sie die Heizungsanlage der Schule verbessert hatten. Die 10.000 Euro Preisgeld fließen in ihr nächstes Projekt.

Die Siebengebirgsschule ist eine städtische Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, emotionale soziale Entwicklung und Sprache (kurz: LES). Das Ziel ist es, den Schülern eine nachhaltige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu gehört vor allem das Erreichen eines Abschlusses und / oder die Perspektive eines Anschlusses in die Arbeitswelt. Die Schule hat dafür einen Lern- und Lebensraum geschaffen, in dem die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler durch ganz spezifische Hilfen gefördert wird. Kontakt unter www.siebengebirgsschule.de. ham

„Das Preisgeld setzen wir jetzt dafür ein, ein Solar-Kiosk-Holzhaus an der Venner Straße einzurichten“, berichtet Rektor Achim Bäumer. Energetisch soll das neue Haus den höchsten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Umsetzung des Projekts soll – wie fast alles an der Förderschule – in Eigenregie passieren. Vor allem soll alles an dem Schmuckstück wieder unter dem Motto Nachhaltigkeit stehen, so Bäumer: etwa mit entsprechenden Dämmstoffen, mit einer Solarenergieanlage und einem begrünten Dach.