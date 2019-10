Haus der Frauenhilfe : In Lannesdorf entstehen 62 barrierefreie Wohnungen

In Lannesdorf entstehen 62 barrierefreie Wohnungen

Ein Dachdecker spricht den Richtspruch auf dem Dach des Hauses der Frauenhilfe in Lannesdorf.

Lannesdorf In Lannesdorf werden zurzeit 62 barrierefreie Wohnungen gebaut. 45 dieser Wohnungen sollen sozial gefördert werden und sind als bezahlbarer Wohnraum für niedrigere Einkommen gedacht.

Als vor ziemlich genau einem Jahr vor dem Haus der Frauenhilfe der Spatenstich für das Projekt "Leben in Gemeinschaft" stattfand, sprach die Bonner Bürgermeisterin Angelica Maria Kappel von einem "Zeichen der Weiterentwicklung". Das Projekt sieht die Modernisierung des alten Gebäudes der evangelischen Frauenhilfe aus den 50er Jahren vor, in dem bis 2014 ein Pflegeheim für 56 Senioren betrieben wurde. Im neuen Gebäude sollen nach Vorstellung der Frauenhilfe barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen entstehen, sowie Platz für Tagesbetreuung, Veranstaltungen und Verwaltung sein. Die Weiterentwicklung war beim Richtfest am Freitag nun schon deutlich zu sehen.