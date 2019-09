Bonnorange wünscht mehr Wertstoffhöfe : In Bad Godesberg wird regelmäßig Müll wild entsorgt

Foto: Birgit Drosten-Vater An den Papiercontainern in Mehlem haben Bürger illegalen Müll abgeladen wie zum Beispiel einen Teppich.

Bad Godesberg Braucht es in Bonn mehr öffentliche Möglichkeiten, um Müll zu entsorgen? In Bad Godesberg ärgern sich Anwohner darüber, dass immer wieder „wilder Müll“ illegal entsorgt wird. Bonnorange wünscht sich mehr Wertstoffhöfe.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lukian Ahrens

Alte Teppiche, Elektroschrott und Essensreste türmten sich kürzlich in Mehlem neben den Altpapiercontainern vor dem Friedhof. Anwohnerin Birgit Drosten-Vater ärgert sich über den regelmäßig dort illegal entsorgten "wilden Müll". "Ähnlich geht es oftmals beim Grüncontainer um die Ecke zu", sagt Drosten-Vater. Letztlich zahle die Gemeinschaft für die Entsorgung solcher Schweinereien, meint die Bürgerin.

Nach Zahlen von Bonnorange verursachte allein die Abfuhr der illegalen Mülldeponien im Jahr 2018 insgesamt Kosten von 200.000 Euro. Die Entsorgungskosten sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für Fahrer, Handreiniger und Müllwerker belief sich laut Unternehmen 2018 auf rund 3335 Stunden. Fünf Bezirksbeauftragte kümmern sich um die Beseitigung von wildem Müll und Bürgerbeschwerden. "Kleinere Ablagerungen werden durch die Bezirksbeauftragten selbst beseitigt, sie sind mit dem Auto unterwegs", sagt ein Sprecher von Bonnorange auf GA-Anfrage.

Info Mängelmelder der Stadt Um die Stadt Bonn und Bonnorange zu unterstützen, haben Bürger über den Mängelmelder unter www.anliegen.bonn.de, die Möglichkeit wilde Müllkippen direkt bei der Stadtverwaltung zu melden. Außerdem kann sich montags bis freitags von 7 bis 1 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 1 Uhr unter 0228/773333 direkt an den Stadtordnungsdienst gewandt werden. Die Wert- und Schadstoffsammelstelle in Bad Godesberg, Weststraße 11, ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof in der Bonner Weststadt, Immenburgstraße 22, hat zusätzlich noch samstags von 8 bis 12 Uhr auf.

Bleibt die Frage: Braucht es mehr öffentliche Möglichkeiten, um Müll zu entsorgen? In Bonn gibt es insgesamt 348 Plätze, auf denen Container stehen, 101 davon befinden sich auf Bad Godesberger Gebiet. Diese werden ein bis dreimal pro Woche geleert, sagt der Bonnorange-Sprecher. Für den Inhalt, für den sie bestimmt seien - sprich Papier, Altglas und Gartenabfälle - reichten sie aus. Das Problem sei ja eher, dass die Sachen, "die vor oder neben den Containern illegal entsorgt werden, gar nicht für diese bestimmt sind", so der Sprecher. Sperrmüll, Elektrogeräte, aber eben auch der Hausmüll gehörten auf einen der beiden Bonner Wertstoffhöfe.

Elektroschrott und Metalle sind kostenlos

Beispielsweise auf den im Juli erweiterten in der Weststraße in Bad Godesberg. Hier können gebührenpflichtige Abfälle wie reiner Bauschutt, brennbare Renovierungsabfälle, Sperrmüll und Hausmüll pauschal für 15 Euro pro Kofferraumladung entsorgt werden. Neben Gartenabfällen und Papiermüll sind Elektroschrott und Metalle sogar kostenlos. "Aber den Aufwand und die Kosten wollen sich die Leute offenbar sparen", sagt der Sprecher von Bonnorange. Trotz der gescheiterten Ansiedlung an den Beueler Markthallen hat Bonnorange nach eigenem Bekunden "ein sehr großes Interesse, weitere Wertstoffhöfe im Stadtgebiet zu eröffnen". Dies betreffe besonders die rechtsrheinische Seite.

Lesen Sie auch Suche nach Verursachern : Illegaler Müll kostet die Stadt Bonn 200.000 Euro

Die sechs Mitarbeiter an der Weststraße können sich nicht über zu wenig Arbeit beklagen. "Die Abfallmengen sind seit der Neueröffnung insgesamt etwas angestiegen", so der Sprecher des Entsorgungsunternehmens. Und das, obwohl es keine nennenswerte Veränderung in den Besucherzahlen gebe.

Stadt Bonn hat oft keinen Zugriff

Foto: Axel Vogel Ein Mann entsorgt seinen Verpackungsmüll am Donnerstagmittag korrekt beim Wertstoffhof an der Weststraße. zurück

weiter