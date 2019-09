Aufgeben ist keine Option : Hunderte lassen sich in Bad Godesberg typisieren

Bad Godesberg Hunderte lassen sich in Bad Godesberg als Knochenmarkspender registrieren, um der 16-jährigen Chiara beim Kampf gegen den Krebs zu helfen.

Die Mutter von Chiara, auch begeisterte Handballerin und über viele Jahre Trainerin ihrer Tochter, erläuterte am Spielfeldrand: "Chiara spielt seit dem 6. Lebensjahr Handball, sie spielte sogar in der Oberliga und trainierte die Auswahl." Ihre Tochter erzählt: "Pro einer Millionen Menschen gibt es statistisch zwei, die diese Krankheit haben." Derzeit werde sie in der Kölner Universitätsklinik behandelt. "Ich bin auch erst die zweite Patientin überhaupt, die dort mit dieser Anämie hinkam", sagt sie. Statt Handball-Training heißt es für sie nun: ständige Bluttransfusionen. Seit Juli macht sie zudem die IST-Therapie. Was bedeutet, dass sie zehn Medikamenten nehmen muss - teilweise stationär, teilweise zu Hause. So versucht sie, die Krankheit zu besiegen. Dabei trägt sie der Gedanke an eine rettende Knochenmarktransplantation. Ihre Überlebenschancen stehen fifty-fifty. Aber aufgeben will Chiara nicht. Den Weg zum Abitur hat sie bereits eingeschlagen. Im Krankenhaus gibt es sogar eine Schule, die sie zusammen mit zwanzig anderen Kindern besucht. Denn da ist ja noch ihr Traum: Polizistin werden.