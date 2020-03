Ältester Sakralbau Wachtbergs : Historische Kapelle in Werthhoven beschmiert

Wachtberg-Werthhoven Bürger in Werthhoven sind fassungslos und verärgert: Unbekannte haben die historische Kapelle des heiligen Jakobus mit Farbe beschmiert. Betroffen sind die Front des kulturhistorischen Kleinods, eine Außenwand sowie Infotafeln vor der Kapelle. Auch das Fenster eines benachbarten Hofes blieb nicht verschont.

Für große Fassungslosigkeit und Verärgerung haben großflächige Schmierereien in Werthhoven gesorgt: Betroffen ist vor allem die historische Kapelle des heiligen Jakobus. Die Kapelle wurde erstmals Ende des 9. Jahrhunderts erwähnt und gilt als ältester Sakralbau in Wachtberg. Unbekannte haben nicht nur die Frontseite des kulturhistorischen Kleinods mit Farbe beschmiert, sondern vor allem auch großflächig eine Außenwand des Gotteshauses – zudem Infotafeln auf dem Außengelände vor der Kapelle sowie das Fenster eines benachbarten Hofes.

Passiert sein muss die Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, so sagen Anwohner, die sich im Ort gut auskennen. Laut Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, hatte sich am Donnerstagmorgen auch eine Frau, die Mitglied in der Meckenheimer Kirchengemeinde ist, bei der Polizei gemeldet und dort die Schmierereien an der Kapelle gemeldet. Die Frau wollte noch Fotos nachreichen, so Scholten weiter, damit eine Anzeige geschrieben werden kann.