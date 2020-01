Brandursache ist noch unbekannt : Sendemast am Goldbergweg ist nicht mehr funktionstüchtig

Weil seine Außenkabel in den Flammen verschmort sind, ist der Sendemast nicht mehr funktionstauglich. Foto: Axel Vogel

Muffendorf Bei einem Feuer ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Sendemast am Goldbergweg in Bad Godesberg zerstört worden. Die Kriminalpolizei ermittelt über die derzeit noch unbekannte Brandursache.



Am Donnerstag ist in den frühen Morgenstunden gegen 4.45 Uhr ein Sendemast am Goldbergweg zwischen Heiderhof und Muffendorf in Brand geraten. Der betroffene Mast hatte zuvor schon zweimal gebrannt, das letzte Mal im November. Er soll von verschiedenen Mobilfunknetzbetreiber (wie Telefónica Deutschland oder Vodafone) und dem Deutschlandfunk genutzt werden.

