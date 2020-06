Bauschaden in Bad Godesberg : Holzteile lösten sich vom Dach des Hauses an der Redoute

Dachschaden: Handwerker errichten am Haus an der Redoute ein Arbeitsgerüst. Foto: Ayla Jacob

Bad Godesberg Vom Dachsims des Hauses an der Redoute haben sich am Montag Holzteile gelöst. Der Grund dafür sind kaputte Dachrinnen und eine morsche Traufschalung. Ein Gerüst sowie ein Schutzdach sichern seit Dienstag den Haupteingang.

Vom Dachsims neben dem Haupteingang der Bad Godesberger Bezirksverwaltungsstelle an der Kurfürstenallee haben sich am Montag Holzteile gelöst. Zur Vorsicht sei der Bereich zunächst mit Flatterband abgesperrt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Dienstag bauten Handwerker ein Gerüst am Haus an der Redoute auf und sicherten den Haupteingang mit einem Schutzdach.