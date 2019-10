Wartungsarbeiten : Godesberger Tunnel in den Nachtstunden gesperrt

Godesberger Tunnel in den Nachtstunden gesperrt

Bad Godesberg Im Straßentunnel Bad Godesberg müssen in der kommenden Woche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erledigt werden.

Der Straßentunnel in Bad Godesberg ist in der kommenden Woche in den Nächten von Dienstag bis Donnerstag, 29. bis 31. Oktober, jeweils zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten, die das Tiefbauamt der Stadt Bonn zur Wartung und Instandhaltung der Röhre durchführt. Sollten die Arbeiten schneller abgeschlossen sein, könnte der Tunnel laut Angaben der Stadt auch früher wieder geöffnet werden. Wie die Verwaltung mitteilt, seien die Bauarbeiten notwendig, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Die Stadt bittet um Verständnis