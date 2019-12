Bezirksvertretung muss zustimmen : Entscheidung über Abifeier auf Rigal’scher Wiese steht an

Bezirksvertretung entscheidet

Bislang hatte Maximilian Sieger sein Konzept zum Abiturfestival an der Rigal’schen Wiese der Verwaltung vorgelegt. Jetzt bestimmt erstmals die Bezirksvertretung (BV) über die Veranstaltung. Ab sofort soll das für alle Events auf dem Parkplatz und der Wiese gelten.

Die Entscheidung geht auf einen Antrag der Linken zur Verpachtung der Wiese an den Zirkus Charles Knie im Rat zurück: Sie lehnte die Verpachtung für mehrere Tage ab, laut Antrag „wegen der gebotenen Sicherung des Platzes als Naherholungsgebiet und zur Vermeidung von Platzschäden“. In dem Zusammenhang wurde gefordert, diese und alle künftigen Entscheidungen zur Nutzung in der BV zu treffen. Dem Antrag stimmte der Rat am 26. September zu. Allerdings lehnte die BV die andere Forderung der Linken ab. Der Zirkus darf kommen. kpo