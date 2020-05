Missionszentrale zieht um : Franziskaner verlassen Bad Godesberg in Richtung Bonner Innenstadt

Bad Godesberg Die Missionszentrale der Franziskaner zieht 2021 in die oberen Etagen des Puppenkönig-Gebäudes in der Bonner City. Die 30 Mitarbeiter betreuen weltweit 700 Projekte.

Die Missionszentrale der Franziskaner (MZF) verlässt Bad Godesberg. Im Frühjahr 2021 zieht das international tätige Hilfswerk, das im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte, von Pennenfeld in die Bonner Innenstadt. Dort wird es in den oberen zwei Etagen des ehemaligen Puppenkönig-Gebäudes unterkommen. Zur Vermietung der anderen Etagen gibt es laut Alexander Jentsch, Eigentümer des Puppenkönig-Carrée, noch nichts Spruchreifes.

Mehr Sichtbarkeit im Zentrum

Missionszentrale beschäftigt 30 Mitarbeiter

Die Missionszentrale zählt 30 Mitarbeiter, darunter drei Franziskaner. Sie betreuen weltweit rund 700 soziale, pastorale und ökologische Projekte. Dass das Hilfswerk ans Bonner Münster ziehe, sei ein Gewinn, sagt der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken. Das wichtige Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit und die großen Themen der Franziskaner würden so für jeden Bonner unübersehbar. Auch freue man sich, dass eine Kommunität von Franziskanern ans angrenzende Küsterhaus der Münsterpfarrei ziehe und sich dort an den Aktivitäten der Pfarrei und des Stadtdekanats beteiligen wolle. „Das schließt an eine jahrhundertealte Tradition der Franziskaner in der Innenstadt an, die seit dem Mittelalter bis vor wenigen Jahren durchgehend in St. Remigius tätig waren.“