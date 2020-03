Keine Verletzten : Feuerwehr rückt zu Einsatz in Pennenfeld aus

Die Feuerwehr ist am Freitagmittag zu einem Einsatz in Pennenfeld ausgerückt. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Bei einer Firma zur Metallverarbeitung in Bad Godesberg ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste spezielle Löschmittel einsetzen. Verletzt wurde niemand.

In Pennenfeld hat es bei einer Firma zur Metallverarbeitung am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Dort war ein Feuer in einem Ofen ausgebrochen, in dem bei hoher Temperatur Metall veredelt wird.