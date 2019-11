Bad Godesberg : Feuerwehr löscht Brand an Funkturm in Bonn

Foto: GA/Ulrich Felsmann Die Kriminalpolizei hat noch am Abend erste Ermittlungen aufgenommen.

Heiderhof Am Funkturm in Muffendorf ist am Sonntagabend ein Technikbereich in Brand geraten. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen aufgenommen.



Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand im Bereich eines Funkturmes in Muffendorf gemeldet. Anwohner hatten das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt.

Als Polizei und Feuerwehr am Goldbergweg eintrafen, brannte ein Technikbereich am Funkturm. Die Feuerwehr musste den brennenden Bereich öffnen, um ihn besser ablöschen zu können. In diesem Teil waren offenbar auch Akkus untergebracht.