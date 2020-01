Feuerwehr im Einsatz : Gartenhaus in Mehlem brannte lichterloh

In Mehlem hat ein Gartenhaus gebrannt. Foto: Axel Vogel

Mehlem Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag in die Bachemer Straße in Bonn-Mehlem ausgerückt. Dort hatte ein Gartenhaus lichterloh gebrannt.



In Bonn-Mehlem ist am Dienstagnachmittag ein Gartenhaus ausgebrannt. Das Feuer war in einem Garten an der Bachemer Straße ausgebrochen. Der Eigentümer hatte noch versucht, mit Wasser aus einem Swimmingpool die Flammen zu bekämpfen.

Schließlich konnte die ausgerückte Feuerwehr das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.