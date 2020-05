Gastronomie im Rüngsdorfer Panoramabad : Erfolglose Suche nach einem neuen Restaurantpächter im „Rüngsi“

Niemand hat Interesse daran, das Restaurant am „Rüngsi“ (links in der Häuserzeile) zu betreiben. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Bad Godesberg Das Restaurant am Rüngsdorfer Panoramabad verfällt zusehends. Jüngst hatte sich die Verwaltung auf die Suche nach einem neuen Betreiber gemacht. Doch niemand möchte das Lokal übernehmen.

Seit fast 15 Jahren steht die Gastronomie am Rüngsdorfer Panoramabad (“Rüngsi“) leer, und so schnell wird sich daran nichts ändern. Die Suche nach einem Pächter nämlich verlief erfolglos. Das teilte die Stadt auf eine Große Anfrage der FDP mit, die an diesem Mittwoch (17 Uhr, Ratssaal im Stadthaus) auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung steht. Zwar habe es zwei Interessenten gegeben, Angebote für das Restaurant (links in der Häuserzeile) seien aber keine abgegeben worden. Denn im derzeitigen Zustand, so die Stadt, wolle niemand die Räume übernehmen.