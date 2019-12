Bezirksvertretung muss zustimmen : Entscheidung über Abifeier auf Rigal’scher Wiese steht an

Bad Godesberg Das Konzept für die Party hat Organisator Maximilian Sieger fertig. Bisher musste er es der Verwaltung vorlegen, jetzt entscheidet darüber die Bezirksvertretung. Der Parkplatz soll für die Party schon einen Tag vorher abgesperrt werden.

Die Abiturfeier auf dem Parkplatz an der Rigal’schen Wiese ist längst ein schöner Brauch für die Schüler in Bonn und der Region. Am 3. April 2020 soll es wieder soweit sein. Vorher muss die Bezirksvertretung auf ihrer Dezembersitzung aber dem Konzept von Organisator Maximilian Sieger, Geschäftsführer von Flatline Event, zustimmen. Das ist neu für das Bonner Unternehmen, das die Sause seit 2016 veranstaltet.

Der Parkplatz soll für die Party schon einen Tag vorher abgesperrt werden, um in aller Ruhe aufbauen und mit Autos umgehen zu können, die dann noch dort parken. Schlimmstenfalls werde man auch abschleppen, sagt Sieger. Dass dadurch für zwei Tage viele Pendlerparkplätze wegfallen, bedauert er, aber das kenne man ja schon seit vielen Jahren in Bad Godesberg. Abiturienten, die auf dem Platz parken wollen, bekommen vorab, ebenfalls eine Neuerung, Vignetten für die Windschutzscheiben, damit man sie schneller zuordnen und einweisen kann.

Die Eintrittskarten können die Schüler schon vor der Feier in den Schulen kaufen, mit denen der Veranstalter nach eigenen Angaben einen engen Kontakt hält. Der Einlass samt Kontrolle – Glasflaschen sind nicht erlaubt, Plastikflaschen schon – erfolgt wie gewohnt geschlechtergetrennt. Danach geht‘s aufs Festivalgelände mit Bühne, Imbiss- und Getränkebuden sowie Dixie-Klos und Pissoirs. Sicherheitspersonal überwacht das ganze Treiben. Der Kletterturm auf der Wiese wird abgesperrt. Das Festival geht bis etwa 18 Uhr, danach wechseln viele zur „Final“-Party in die Stadthalle.

Polizei ist gelassen, was die Veranstaltung angeht

Die Polizei ist gelassen, was die Veranstaltung angeht. Immerhin waren in diesem Jahr Abiturienten von 17 Schulen beteiligt, sagt Pressesprecher Frank Piontek. Aber nennenswerte Probleme habe es nicht gegeben. Auch beim Autokorso vor der Party gebe es keine Probleme: „Alle Schulen erhalten vorher Verhaltensregeln.“ Außerdem stehen an jeder beteiligten Schule Beamte. Und der Trend gehe zum Fahrrad, so Piontek: Von vier Gymnasien fuhren die Schüler mit Nextbike-Rädern zur Rigal’schen Wiese.