Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen in Bad Godesberger Fitnessstudio ein

Nach einem Einbruch in ein Fitnessstudio in der Bad Godesberger Innenstadt bittet die Bonner Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Bad Godesberg Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind Unbekannte in das EMS Gesundheitsstudio in Bad Godesberg eingebrochen. Ob sie dabei Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in das EMS Gesundheitsstudio an der Moltkestraße in Bad Godesberg eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sollen sie die Eingangstür des Studios für Elektromuskelstimulationstraining aufgebrochen und anschließend die Räume durchsucht haben.