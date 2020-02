Zwei Männer festgenommen : Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat in Bonn

Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat in Bonn

Bonn In Bonn-Friesdorf haben Beamte zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen: Einen von ihnen erwischten sie, als er gerade aus dem Fenster kletterte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in Bonn-Friesdorf auf frischer Tat in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ertappt. Die Männer im Alter von 30 und 31 Jahren wurden am Donnerstagabend vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.