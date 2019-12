Straßentunnel in Bad Godesberg : Ein- und Ausfahrt Friesdorf wird wieder geöffnet

Einfahrt in den Tunnel in Bad Godesberg. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Die Verkehrssituation in und um den Straßentunnel in Bad Godesberg könnte sich weiter entspannen. Wie die Stadt Bonn am Montag mitteilte, soll am Dienstag die Ein- und Ausfahrt von beziehungsweise nach Friesdorf wieder geöffnet werden.



