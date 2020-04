Polizei setzt Hubschrauber ein : Ein stark alkoholisierter und verletzter Mann aus Lannesdorf wird vermisst

Bonn Die Polizei Bonn sucht einen schwer verletzten und stark alkoholisierten Mann aus Bonn-Lannesdorf. Wegen der Schwere der Verletzung wurde ein Hubschrauber bei der Suche zur Unterstützung eingesetzt.

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein Rettungswagen in die Deutschherrenstraße in Bonn-Muffendorf gerufen, um einen stark alkoholisierten Mann vorsorglich medizinisch zu untersuchen. Laut Angaben der Rettungskräfte widersetzte sich der Mann jedoch, nachdem seine Personalien aufgenommen wurden und man sich weiter medizinisch um ihn kümmern wollte. Als der Rettungswagen verkehrsbedingt anhalten musste, nutzte der alkoholisierte Mann dies, um aus dem Wagen zu entweichen. Dabei stürzte er jedoch und zog sich laut Angaben der Einsatzkräfte schwere Gesichtsverletzungen zu.