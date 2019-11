Schulen in Godesberg : Turnhalle der Gotenschule wird später fertig

Bad Godesberg Die Stadt will den Neubau an der Neckarstraße nun gemeinsam mit der Erweiterung der Gotenschule realisieren. Die Bezirksvertretung entscheidet im Dezember.

Die Bonner Verwaltung hat neue Überlegungen zur Gotenschule angestellt. So präsentierte sie dem Schulausschuss jetzt eine Vorlage, wonach der Ersatzbau für die bereits abgerissene Turnhalle und der Neubau für die Schulerweiterung planerisch ab einem gewissen Schritt zusammengelegt werden sollen. Für alle Nutzer der Sporthalle bedeutet das, mindestens sechs Monate länger als eigentlich geplant auf ihr einstiges Domizil verzichten zu müssen. Das bestätigte das Presseamt am Freitag.

Ausschuss gab grünes Licht

Der Schulausschuss gab dem Ansinnen grünes Licht und empfahl der Bezirksvertretung Bad Godesberg, das Projekt so zu beschließen. „Es macht sowohl organisatorisch als auch finanziell Sinn, wenn man beides zusammenlegt“, sagte Schulausschuss-Vorsitzender Tim Achtermeyer dem GA. Es gebe so zum Beispiel nur ein Planungsverfahren, nur eine Bauanlieferungsphase. „Dadurch sparen wir Geld, mit dem wir den Sanierungsstau bei anderen Schulen beheben können“, so Achtermeyer. Eine Erklärung, warum die Erweiterung nicht direkt mit dem Abrissbeschluss der Turnhalle mitverfolgt worden sei, hatte der Vorsitzende nicht. Aber eine Vermutung: „Mit Schul- und Sportamt sind zwei Ämter beteiligt.“

Schule wächst von acht auf zwölf Klassen

Neben der generellen Entscheidung, die zwei separaten Maßnahmen nun als eine fortzuführen, geht es auch um die Freigabe von 150.000 Euro für Architektenleistungen. Rates hatte im September 2017 beschlossen, die Schule um einen Zug zu erweitern. Also von acht auf zwölf Klassen zu wachsen. Die Planungskosten waren vom Jahr 2018 in dieses Jahr übertragen worden. Bei den Entwürfen, die im Frühjahr 2020 vorliegen sollen, will die Stadt die OGS-Nutzung mit berücksichtigen, so Buchmiller. „Danach wird mit den Ausschreibungen begonnen, sodass nach heutigem Stand mit dem Bau im Herbst 2020 begonnen werden könnte“, teilte die Presseamtsmitarbeiterin mit. Zur Fertigstellung könne man noch keine belastbare Aussage treffen.