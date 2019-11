Brauchtum in Wachtberg : St. Martin tritt nach 19 Jahren ab

Wachtberg Albert Rüdig war 19 Jahre lang als St. Martin auf verschieden Zügen in Wachtberg unterwegs. Nun gehen der 50-Jährige und sein Friese „Murk“ in „Rente“.

Nach 19 Jahren ist Schluss. Albert Rüdig geht als St. Martin diverser Züge in Wachtberg in „Frührente“. Denn 50 ist ja eigentlich noch kein Alter. „Ich hab angefangen, als meine Kinder noch klein waren, aber mittlerweile hat irgendwie das Kribbeln im Bauch gefehlt“, begründet der Pecher seinen Schritt. Auch das stundenlange Reiten bei Wind und Wetter sei nicht mehr seins, lässt er durchblicken.

In den Sattel kam er dereinst über Ehefrau Marika. „Als dann ein neuer Martin gesucht wurde, habe ich einfach zugesagt.“ Damals wohnte er noch in Villip, wie auch sein Vorgänger. Den Tinker „Lucky“ und später dann den Friesen „Murk“ habe man bestens vorbereitet auf ihre Aufgaben: „Sie sind immer ohne Sedierung oder Medikamente mitgelaufen.“ Möglich wurde das, in dem das Ehepaar mit Rasseln, Topfschlagen und Lagerfeuer in Anwesenheit der Pferde „übte“.