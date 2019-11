Ende 2019 : Der Springbrunnen kehrt nach Bad Godesberg zurück

Der Bahnhofsvorplatz in Bad Godesberg. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Im Rahmen der Bauarbeiten am Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg soll zum Ende des Jahres auch der Springbrunnen am Pavillon zurück kehren. Auch die Sanierung des Straßentunnels soll im Februar 2020 fertig gestellt werden.



Es wird wohl kaum einen (großen wie kleinen) Bad Godesberger geben, der der Fertigstellung des Ria-Maternus-Platzes nicht entgegen fiebert. Und das liegt nicht nur daran, dass das Bahnhofsgebäude über einen modernen Platz besser erreichbar ist als über eine Baustelle. Es liegt vor allem auch an dem Springbrunnen am Stadtmarketing-Pavillon, der 1988 zugeschüttet wurde und nun nach Jahrzehnten wieder zu sehen ist. Ursprünglich sollte das Areal im November fertig werden, nach Auskunft der Stadt wird sich die Maßnahme aber nur minimal verzögern.