Nach Brand : Der Mailehenverein in Fritzdorf hat ein neues Zelt

Der Mailehenverein in Fritzdorf hat ein neues Zelt

Bonn Das Festzelt des Mailehenvereins in Fritzdorf ist im Juli abgebrannt. Das neue wurde nun mit Spenden finanziert.

Dass ein ganzes Dorf mit anfasst, wenn es darum geht, einen großen Verlust für einen Ortsverein zu mildern, erlebt man nicht überall. In Fritzdorf passiert seit Juli genau das. Am ersten Wochenende des Monats nämlich brannte nachts das Festzelt des Mailehenvereins ab. Seither sammelt der Verein mit Unterstützung des Ortsausschusses Spenden, um ein neues Zelt zu finanzieren - und der ganze Ort hilft.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Für das Windmühlenfest hatten die Junggesellen das Zelt an der historischen Mühle neben dem Wanderweg an der Aachen-Frankfurter-Heerstraße aufgebaut. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli hatten Nachbarn den Feuerschein auf dem hoch und etwas abseits gelegenen Platz gesehen und Alarm geschlagen, berichtete der Vorsitzende des Vereins, Lukas Schimmel.