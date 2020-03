Konrad-Adenauer-Gymnasium : Schulschwimmbad bleibt wegen Sanierung weiter dicht

ZUKUNFT DES KURFÜRSTENBADS UNGEWISS

Nach wie vor in den Sternen steht, wie es mit dem Kurfürstenbad weitergeht. Wie berichtet, möchte ein Förderverein um Richarda Siegert, Lilli Schliebitz und Axel Bergfeld die Halle als Bürgerbad wieder eröffnen. Eigentlich sollte dafür am Dienstag der Tüv Rheinland die Bausubstanz des Gebäudes an der Kurfürstenallee im Auftrag des Vereins prüfen. Doch wegen der aktuellen Lage wurde der Termin seitens der Stadt verschoben, hieß es vom Presseamt. Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, finden derzeit keinerlei öffentliche Treffen in städtischen Gebäuden statt. Wann der Termin nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Derweil spricht sich die Bad Godesberger CDU dafür aus, ein modernes Hallenbad am Standort des Kurfürstenbads zu installieren. Ob sich die Stadtbezirks-Christdemokraten damit behaupten können, wird sich zeigen. Seinerzeit nämlich hatte sich die CDU auf Ratsebene gemeinsam mit FDP und Grünen dafür ausgesprochen, das Hallenbad geschlossen zu halten und einen Neubau für rund 60 Millionen Euro in Dottendorf zu errichten, den die Stadtwerke Bonn (SWB) bauen und betreiben sollten. Doch eine Gruppe engagierter Bürger machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Vor allem die Initiativen „Kurfürstenbad bleibt!“ und „Frankenbad bleibt Schwimmbad“ lehnten das Projekt ab und forderten die Sanierung der Schwimmhallen in den Stadtteilen. In einem Bürgerentscheid setzten sie sich durch und bereiteten den Badplänen damit ein vorzeitiges Ende.