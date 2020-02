Komparsen-Suche in Bad Godesberg : Casting im Kinopolis für Bestseller-Verfilmung

Für die Kinoproduktion "Generation Beziehungsunfähig" werden aktuell Komparsen gesucht. Dazu findet ein Casting im Kinopolis in Bad Godesberg statt. Foto: GA

Bad Godesberg Wer einmal in einen Kinofilm als Komparse zu sehen sein möchte, konnte am Samstag spontan sein Glück bei einem Casting im Kinopolis in Bad Godesberg versuchen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victoria Thiele

Einmal auf die Leinwand: Dazu hatten Bonnerinnen und Bonner am Samstag die Chance, ihren Platz vor der Kamera für die Bestseller-Verfilmung „Generation Beziehungsunfähig“ zu ergattern. Im Kinopolis in Bad Godesberg hat die Produktonsfirma Pantaleon 600 Komparsen für den Film mit Frederick Lau („Das perfekte Geheimnis“) und Luise Heyer („Der Junge muss an die frische Luft“) gecastet.

Das Casting richtete sich an Männer und Frauen zwischen 18 und 40 Jahren. Gesucht wurden Hipster, Tinderellas, Influencer-Typen: cool, individuell, multikulturell. Vorerfahrungen waren nicht nötig.

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA

Foto: GA zurück

weiter