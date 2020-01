Prozess um Brandstiftung in Godesberg : „Ich war wütend, trotzig und dumm“

Bonn Zwei junge Albaner stehen seit Dienstag vor dem Bonner Landgericht. Sie sollen im August vergangenen Jahres ihr Zimmer in einer Asylbewerber-Unterkunft in Brand gesetzt und sich dabei gefilmt haben.

Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstagmorgen der Prozess gegen zwei junge Männer aus Albanien begonnen, denen zur Last gelegt wird, am 5. August vergangenen Jahres ihr Zimmer in einem Heim für Asylbewerber in Bad Godesberg in Brand gesetzt zu haben. Der Fall hatte unter anderem ein großes mediales Echo gefunden, weil die Männer ihre Tat gefilmt und ins Internet gestellt hatten. Der entstandene Schaden soll rund 120.000 Euro betragen, ernsthaft verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.