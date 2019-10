Feuerwehr-Einsatz : Brand in einem Gartenbaubetrieb in Mehlem

Foto: Axel Vogel Durch einen Brand in einem Gartenbaubetrieb in Mehlem sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr über Stunden im Einsatz.

Bad Godesberg Im Betriebsgebäude eines Gartenbauunternehmens in Bonn-Mehlem ist am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich bis in die Nacht hinein schwierig.



Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Gartenbaubetrieb an die Mainzer Straße nach Bonn-Mehlem ausgerückt. Nach ersten Informationen ist dort in einem Betriebsgebäude aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Bonner Feuerwehr mitteilte, ist der Inhalt eines 30 Kubikmeter fassenden Hackschnitzelbunkers in Brand geraten. Neben den Bonner Einsatzkräften waren auch die Kollegen aus Wachtberg und Rolandswerth im Einsatz. Laut Angaben von Einsatzleiter Martin Haselbauer gingen die Löscharbeiten von Beginn an nur sehr langsam vonstatten, weil die Einsatzkräfte nur schwer an den Brandherd herankamen. Mit Atemmasken mussten die Beamten die in Brand geratenen Holzschnitzel aus dem stark verrauchten Betriebsgebäude schaffen, um sie dann draußen auf dem Gelände des Gartenbauunternehmens zu löschen. Rund 70 Feuerwehrkräfte waren über Stunden im Einsatz. Die Maßnahme dauerte bis in die Nachtstunden.

Die Einsatzleitung hat zudem bestätigt, dass es keine Verletzte sowie auch keine größeren Sachschäden gegeben hat. Wegen der starken Rauchentwicklung haben sich allerdings die umliegenden Gewerbe nach Absprache mit der Feuerwehr entschlossen, den Betrieb für heute einzustellen und die Mitarbeiter nach Hause zu schicken.

Foto: Axel Vogel In Bonn-Mehlem ist am Donnerstagmittag in einem Gartenbaubetrieb ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Axel Vogel Starke Rauchentwicklung ist die Folge eines Brandes in einem Gartenbaubetrieb in Mehlem.

